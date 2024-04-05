Российские войска атакуют Харьков: в городе раздались взрывы

Враг продолжает терроризировать гражданских.
В Харькове слышны взрывы. Жителей просят позаботиться о своей безопасности.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", – добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно о последствиях
По данным ОВА, оккупанты ударили по Харькову и населенному пункту Харьковского района. Предварительно, враг атаковал КАБами. Пока информация о пострадавших не поступала.
"Детали устанавливаются", – резюмировал Синегубов.
Ранее Терехов прокомментировал слухи об эвакуации и новом наступлении на Харьков.
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