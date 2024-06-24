Шпигував на українсько-білоруському кордоні: СБУ викрила "крота" ФСБ

Служба безпеки України затримала "крота" ФСБ, який шпигував для окупантів на українсько-білоруському кордоні.

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

Стало відомо, що зрадник збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині. Ним виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону.

За вказівкою окупантів "кріт" встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю.

Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

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"У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ", - йдеться в повідомленні.

СБУ вдалося завчасно перехопити відповідну інформацію і задокументувати злочинні дії фігуранта.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником фсб Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

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Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Додамо, відомий російський актор-путініст, зірка серіалу "Універ" Віталій Гогунський отримав заочну підозру від Служби безпеки України.

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