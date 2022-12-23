Швейцарія відправить Україні нову партію генераторів та обігрівачів

Нові генератори та обігрівачі передадуть органам цивільного захисту України для використання у Пунктах незламності.

Україна отримає від Швейцарії чергову партію допомоги. Цього разу для потреб українців передадуть 40 обігрівачів та 40 генераторів.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

"Швейцарія організовує чергову партію гуманітарної допомоги українцям із 40 обігрівачами та такою ж кількістю генераторів ", - йдеться у повідомленні.

Їх передадуть органам цивільного захисту України та використають у Пунктах незламності. Наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових поставок допомоги.

Ці поставки є частиною більш широкого плану дій, щоб допомогти українському населенню пережити цю зиму. План, офіційно оприлюднений президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом на конференції в Парижі 13 грудня, передбачає фінансування проектів, спрямованих на швидке відновлення енергетичної інфраструктури та житла в Україні. Крім того, кілька проектів, підтриманих SDC, були адаптовані для задоволення зимових потреб. У листопаді Швейцарія виділила 100 мільйонів швейцарських франків, які парламент схвалив у грудні, на підтримку всіх цих заходів.

Нагадаємо, Латвія закупить для України генераторів на 560 тисяч євро.

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