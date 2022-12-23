Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Швейцарія відправить Україні нову партію генераторів та обігрівачів

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
345
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Швейцарія відправить Україні нову партію генераторів та обігрівачів

фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Нові генератори та обігрівачі передадуть органам цивільного захисту України для використання у Пунктах незламності.

Україна отримає від Швейцарії чергову партію допомоги. Цього разу для потреб українців передадуть 40 обігрівачів та 40 генераторів.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

"Швейцарія організовує чергову партію гуманітарної допомоги українцям із 40 обігрівачами та такою ж кількістю генераторів ", - йдеться у повідомленні.

Їх передадуть органам цивільного захисту України та використають у Пунктах незламності. Наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових поставок допомоги.

Ці поставки є частиною більш широкого плану дій, щоб допомогти українському населенню пережити цю зиму. План, офіційно оприлюднений президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом на конференції в Парижі 13 грудня, передбачає фінансування проектів, спрямованих на швидке відновлення енергетичної інфраструктури та житла в Україні. Крім того, кілька проектів, підтриманих SDC, були адаптовані для задоволення зимових потреб. У листопаді Швейцарія виділила 100 мільйонів швейцарських франків, які парламент схвалив у грудні, на підтримку всіх цих заходів.

Нагадаємо, Латвія закупить для України генераторів на 560 тисяч євро.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
345
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація