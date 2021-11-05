Сидів на дорозі: під Луцьком чоловік двічі потрапив під колеса авто

Сидів на дорозі: під Луцьком чоловік двічі потрапив під колеса авто

Від отриманих травм велосипедист загинув на місці.

У Луцькому районі в результаті ДТП загинув чоловік, який сидів на дорозі біля свого велосипеда. Його двічі збило авто.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Волинської області.

Учора, 4 листопада, на автодорозі між селами Ольганівка та Рудня Луцького району водій автомобіля Chery Amulet збив чоловіка, який сидів на проїзній частині біля велосипеда в межах смуги руху. Потерпілого з велосипедом відкинуло на зустрічну смугу, після чого на нього наїхав Volkswagen Caddy, який рухався у зустрічному напрямку.

В результаті ДТП 57-річний житель Луцького району загинув. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водії обох авто були тверезими.

"За цим фактом відомості внесли до реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що у Львівській області 4-річу дівчинку збив та двічі переїхав автомобіль. У дитини не виявилося жодного перелому.

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