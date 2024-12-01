Синоптики розповіли, яка буде погода в Україні 2 грудня

Закарпаття та Прикарпаття зануряться в туман із жовтим рівнем небезпеки, попереджають синоптики.

В Україні у понеділок не очікуються опадів, однак атмосферні умови ускладнять туман та ожеледиця, які можуть створити небезпеку на дорогах і пішохідних зонах.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Прогноз погоди на 2 грудня в Україні

Завтра по всій території країни переважатиме хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вітер переважно південно-східний, слабкий, 3-8 м/с.

Уночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті можливий туман із видимістю 200-500 метрів, що відповідає жовтому рівню небезпеки. Такі умови можуть ускладнити рух транспорту.

Температура повітря коливатиметься

Вночі та вдень у більшості регіонів від -3° до +2°;

На заході та півдні вдень тепліше — від +1° до +6°.

Нагадаємо, метеорологи прогнозують відсутність довготривалих морозів, хоча в окремі дні температура може опуститися до -10°C і нижче. Після 21 грудня день почне збільшуватися, а ніч стане коротшою.

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