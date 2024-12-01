Синоптики рассказали, какая будет погода в Украине 2 декабря

Закарпатье и Прикарпатье окунутся в туман с желтым уровнем опасности, предупреждают синоптики.

В Украине в понедельник не ожидаются осадки, однако атмосферные условия усложнят туман и гололед, которые могут создать опасность на дорогах и пешеходных зонах.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Прогноз погоды на 2 декабря в Украине.

Завтра по всей территории страны будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый, 3-8 м/с.

Ночью и утром в Закарпатье и Прикарпатье возможен туман с видимостью 200-500 метров, что соответствует желтому уровню опасности. Такие условия могут усложнить движение транспорта.

Температура воздуха будет колебаться

Ночью и днем в большинстве регионов от -3 ° до +2 °;

На западе и юге днем теплее от +1° до +6°.

Напомним, метеорологи прогнозируют отсутствие длительных морозов, хотя в отдельные дни температура может опуститься до -10°C и ниже. После 21 декабря день начнет увеличиваться, а ночь станет короче.

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