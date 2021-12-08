Ситуація на Донбасі: бойовики з гранатометів обстріляли Майорськ

Ситуація на Донбасі: бойовики з гранатометів обстріляли Майорськ

Минулося без втрат як серед військових, так і цивільних.

Минулої доби, 7 грудня, російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Бойовики стріляли з мінометів 120 калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу, Новоолександрівки, Південного, Нью-Йорка та Причепилівки.

У напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок. Втрат серед цивільного населення немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - запевнили у штабі.

Двоє військових і один цивільний зазнали поранень на Донбасі

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