Ситуация на Донбассе: боевики из гранатометов обстреляли Майорск

Обошлось без потерь как среди военных, так и гражданских.
За прошедшие сутки, 7 декабря, российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.
Об этом сообщает штаб ООС.
Боевики стреляли из минометов 120 калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, Южного, Нью-Йорка и Причепиловки.
В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — заверили в штабе.