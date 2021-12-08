Ситуация на Донбассе: боевики из гранатометов обстреляли Майорск

Ситуация на Донбассе: боевики из гранатометов обстреляли Майорск

Обошлось без потерь как среди военных, так и гражданских.

За прошедшие сутки, 7 декабря, российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики стреляли из минометов 120 калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, Южного, Нью-Йорка и Причепиловки.

В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — заверили в штабе.

Двое военных и один гражданский получили ранения на Донбассе

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