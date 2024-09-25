Скільки українців житиме 2100 року: демографиня шокувала прогнозом

Демографиня вважає, що більшість залишиться за кордоном, оскільки їм нема куди буде повертатися через руйнування.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова прокоментувала прогнози ООН щодо скорочення населення України до 15 мільйонів 2100 року.

Про це пише "Українська правда".

Вона зазначила, що такі цифри звучать як вирок для країни. "Це має вигляд як анекдот, перепрошую. Давайте доживемо до 2100 року і подивимося, що буде не тільки з Україною, але й з усім світом. Я ще не бачила жодного довгострокового демографічного прогнозу, який би справдився. 5-10-15 років — це максимум для прогнозів, і то не в умовах війни!" — підкреслила Лібанова.

"Зараз, коли ми намагаємося зробити демографічний прогноз, виходимо з того, коли закінчиться бодай гаряча фаза війни. Якщо це станеться 2025 року – це одна ситуація, якщо 2030-го – зовсім інша, бо до того часу значно більше родин адаптуються за кордоном, в Україні буде більше руйнувань, не буде куди повертатися", – розповіла вона.

Елла Лібанова зазначила, що з огляду на висновки військових експертів немає сенсу сподіватися на завершення війни раніше 2028 року. Швидше за все, саме на цю дату варто спиратися у своїх прогнозах.

Нагадаємо, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун розповідав, що за даними ООН, за перше півріччя 2024 року з України виїхало 400 тисяч осіб. За кордоном перебуває 6,7 мільйона українських громадян, зокрема і згадані 400 тисяч осіб.

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