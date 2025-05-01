Собака скавчав, а люди не кричали: в Одесі від атаки БпЛА загинуло подружжя

Російський удар по Одесі 1 травня / © ДСНС

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У ніч проти 1 травня ворожі дрони атакували житловий будинок в Одесі, обірвавши життя двох мешканців — чоловіка та дружини. Рятувальники знайшли тіла подружжя на третьому поверсі.

Про це повідомило видання «Суспільне».

Свідок атаки Олена розповіла про жахливі наслідки удару. За її словами, це вже не перша атака на їхній будинок. Через пролом у стіні своєї оселі жінка бачила страшну картину — обвалену стелю сусідньої квартири та обгоріле тіло на ліжку, ідентифікувати яке було неможливо.

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«Вдома були, спали. Прилетіло, посипалася штукатурка, вікна повилітали. Схопили дитину та вибігли. Перший приліт просто був у кімнату над нашою кімнатою. Ми не чули, щоб вони (сусіди — ред.) кричали, ми тільки чули як собака скавчав. Брат хотів піднятися туди, але там уже горіло і він не міг навіть до дверей підійти, а до квартири зайти — тим паче, вона ж зачинена», — зазначила Олена.

Сусідка Лідія знала загиблих — вони збиралися їхати на дачу, але не встигли.

«Вони збиралися поїхати на дачу, але чомусь не поїхали. Вони, переважно, ранньою весною їдуть і майже до зими на дачі. Збиралися, збиралися і не встигли. Чоловік, дружина та собака», — заявила жінка.

Її власна квартира також зазнала значних пошкоджень внаслідок атаки, зокрема вибито вікна та затоплено помешкання, де зараз працюють рятувальники ДСНС.

«Вилетіли вікна, гуркіт був страшний. На третій удар вже почалась пожежа в будинку з даху. Дах знесло та почалась пожежа. Перекриття деревʼяні, то воно дуже все швидко», — додала Лідія.

Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна повідомила про масштабну пожежу внаслідок влучання БпЛА.

«Ми сподівалися на те, що ця ніч пройде для нас без жертв, але, на жаль, через декілька годин ліквідації цієї пожежі рятувальники виявили тіла двох людей на третьому поверсі. За попередньою інформацією, це подружжя, чоловік і жінка, які, на жаль, в цієї страшної ночі загинули від Росії», — зазначили в ДСНС.

Повітряну тривогу в Одесі було оголошено о 23:12 30 квітня. Близько опівночі місто зазнало атаки дронів, що за попередніми даними летіли з акваторії Чорного моря. Зафіксовано щонайменше 15 вибухів.

Наразі відомо про двох загиблих та 15 постраждалих внаслідок нічної атаки. Правоохоронними органами розпочато розслідування цього воєнного злочину.

Нагадаємо, окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу. В місті пролунала серія вибухів.