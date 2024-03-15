Сьогодні інформаційному агентству УНІАН – 31 рік: ТСН вітає колег з Днем народження

Команда УНІАН працює 24/7, надаючи перевірену інформацію не лише українській аудиторії, а й читачам і глядачам з усього світу.

Команада ТСН щиро вітає з Днем народження наших колег – УНІАН – якому виповнюється 31 рік. Цього дня, 1993 року, Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин (УНІАН) розпочало свою роботу зі штабом у Києві.

1999 року команда УНІАН започаткувала фотосервіс – першу та найбільшу в Україні службу з виробництва та поширення новинного фотоконтенту. У фотоархіві УНІАН зібрані унікальні світлини найвизначніших подій в сучасній історії держави. Крім того, УНіАН надає послуги з широкого моніторингу медіа, що допомагає брендам, компаніям та особистостям слідкувати за згадками на обрані теми.

Сумарно у 2023 році УНІАН об’єднував щомісяця близько 9 млн 600 тис. унікальних читачів, забезпечивши 1 млрд 59 млн переглядів за результатами року серед української аудиторії. А соцмережі видання нині об’єднують колосальну кількість підписників і постійно зростають: Facebook — 995 000, YouTube — 3 390 000, Telegram — 817 642, Twitter — 205 200, Instagram — 3 441.

Команда УНІАН працює 24/7, надаючи перевірену інформацію не лише українській аудиторії, а й читачам і глядачам з усього світу.

УНІАН разом із ТСН залишаються лідерами серед новинних ресурсів для українців та невпинно працюють на нашу перемогу.

"За 31 рік роботи УНІАН постійно трансформувався і продовжує змінюватись – але, так само як і раніше, залишається головним джерелом новин про Україну, особливо – у найбуремніші часи", – зауважує Михайло Ганницький, шефредактор УНІАН.

Дякуємо колегам, і, звичайно, бажаємо зустріти 32-й рік вже у мирному інформаційному полі. Чекаємо на нашого колегу, журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, який зустрічатиме цей день у незаконному полоні окупантів. Слава Україні!

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