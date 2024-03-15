Загадкове вбивство українки у Німеччині: все, що відомо про зникнення родини біженок

Наразі достеменно невідомо, що і чому сталося з громадянками України.

У Німеччині знайшли вбитою українську біженку, якій було лише 27 років. Поліція оголосила в розшук її доньку, яка народилася 5 тижнів тому, та 51-річну мати.

Усе, що відомо про моторошний інцидент, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

На березі річки знайшли тіло українки

Напередодні у Німеччині загадково зникли українські біженки. Після кількох діб пошуків біля міста Гоккенгайм у федеральній землі Баден-Вюртемберг на дамбі річки Рейн місцевий житель знайшов тіло невідомої жінки. Слідство встановило особу загиблої – це 27-річна українка.

Дівчина, її мати та новонароджена донечка безвісти зникли ще 4 березня. Відомо, що родина поїхала за кордон через повномасштабну війну та мешкала у центрі для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

Розтин встановив, що українка загинула внаслідок насильницьких дій. Правоохоронці вважають, що вона перебувала разом зі своєю матір'ю та місячною донькою. Їх оголосили в розшук.

Дитину виявили живою

Як написало видання Bild, немовля знайшли живим. Про це повідомило головне управління поліції Мангейма.

Дівчинка, якій було всього кілька тижнів, перебувала під опікою 43-річної жінки й 44-річного чоловіка. Їх заарештували. Саме цих людей підозрюють у вбивстві жінки. У четвер вони постали перед суддею, а потім були доставлені до виправних установ. Раніше повідомлялося, що заарештовано двох чоловіків.

Згідно з повідомленням, дитина виявилася цілою і неушкодженою, втім її все одно доправили до лікарні як запобіжний захід. Аналіз ДНК показав, що малеча є донькою вбитої українки. Наразі дівчинка перебуває під опікою управління у справах молоді.

Громадськість закликають допомогти слідству

За словами журналістки ТСН Наталії Фібріґ з Німеччини, поліція оприлюднила ім'я та дату народження матері вбитої громадянки України. Це – Марина Стиценко, яка народилася 25 лютого 1973 року. Саме її правоохоронці вважають головним свідком злочину. Наразі справу розслідують пів сотні правоохоронців, які отримали вже близько 50 свідчень.

"Спеціальна комісія "Рампе" (назва місця, де було виявлено тіло на пандусі НАТО) розшукувала дитину та матір жінки з моменту виявлення тіла. Пошуки 51-річної матері продовжуються", – йдеться у повідомленні Bild.

Поліція звертається до населення з проханням допомогти у пошуках. Свідків, які можуть надати інформацію про місцеперебування жінки або бачили її, просять зателефонувати на гарячу лінію карного розшуку за телефоном 0621/174-4444 або до будь-якого іншого відділу поліції.

Читайте також: