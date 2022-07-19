Спека до +31 та грози: яка погода буде в Україні 20 липня

У деяких областях України в середу, 20 липня, пройдуть дощі з грозами. Водночас у західних і південних регіонах очікується справжня спека.
Так, у північних і північно-східних областях вдень короткочасний дощ, місцями грози. Очікується північно-західний вітер до 12 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях України вдень температура підвищиться до 25-31 градуса вище нуля. У центральних і східних областях денна температура складе +24-26 градусів. На півдні країни синоптики також прогнозують спеку - до 31 градуса.
Вночі температура повітря коливатиметься від +11 до +16 градусів.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляли, у яких регіонах слід очікувати неймовірну спеку.
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