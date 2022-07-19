Астрологічний прогноз на 19-20 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: 21-й місячний день, який триватиме майже дві доби, сприятливий для початку важливих справ і прийняття серйозних рішень – перші виявляться надзвичайно успішними, а другі – безпомилковими. Також можна здійснювати угоди та підписувати договори, які незабаром принесуть високі дивіденди.

Символ дня: табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: час сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: олександрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, тривають недовго і мають легкий перебіг, проте можуть і затягнутися, а заразом і "обрости" ускладненнями, якщо вчасно не звернутися до лікаря.

Сни дня: сни нинішніх ночей неінформативні і не мають жодного смислового навантаження, тож не варто звертати на них увагу.

Афоризм дня: "Секрет того, щоб досягти чогось, – розпочати" (Марк Твен).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Асфер – обеззброює ворогів людини та усуває будь-яку несправедливість.

Магія та містика дня: час сприятливий для домашньої магії – особливо це стосується ритуалів, які допомагають закрити дорогу до вашої домівки недоброзичливо налаштованим людям.

Табу дня: необхідно уникати всього, що може негативно вплинути на печінку – жирної та смаженої їжі, алкоголю, ліків.

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