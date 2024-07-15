Спека в Україні побила нові рекорди 

Надзвичайна спека в Україні стоїть вже понад тиждень.

В Україні 14 липня денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-6°.

Зокрема, 14 липня метеорологи зафіксували три температурних рекорди у Києві.

Мінімальна температура повітря у столиці цього дня не опустилася нижче 22,7°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 1,6°С.

Максимальна температура повітря досягла 35,9°С, що на 2,7°С вище попереднього рекордного показника 1951 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 29,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 1,8°С, а кліматичну норму – на 8,2°С.

Всього від початку місяця вже встановлено десять температурних рекордів.

Нагадаємо, 15 липня температура повітря в Україні сягне значення +40 градусів Цельсія і буде навіть більше. Дощів у цей день очікувати не варто, прогнозує синоптикиня Наталія Діденко.

"Укргідрометцентр" на своєму офіційному сайті прогнозує на понеділок, 15 липня, спеку на півдні України на рівні +40 градусів. В інших регіонах температура повітря триматиметься на рівні +34... +38 градусів. Водночас прогнозуються короткочасні дощі на заході країни.

У четвер, 18 липня, Укргідрометцентр" прогнозує значне зниження температури повітря на півночі та заході України. Температура знизиться місцями до +28...+30 градусів. На більшій частині країни прогнозуються короткочасні дощі.

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