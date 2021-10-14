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Співробітник "Укрпошти" вимагає 1 млрд євро компенсації за примусову вакцинацію

Співробітник "Укрпошти" вимагає 1 млрд євро компенсації за примусову вакцинацію

Associated Press

Працівник пошти побоюється побічних ефектів після щеплення.

Один із працівників "Укрпошти" погодився вакцинуватися лише за чималеньку суму грошей. За примусове щеплення від коронавірусу він вимагає 1 млрд гривень.

Про це в соцмережі повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Як ви думаєте навіщо топ-менеджерам така висока зарплата? Для того, щоб якщо що, я міг виплатити 1 млрд євро шкоди працівнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися. А якщо ні, то чекає мене казенний дім і 365 стаття Кримінального кодексу за примусову вакцинацію", - розповів Смілянський.

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За його словами лист на своє ім'я, надрукований на друкарській машинці, він отримав поштою.

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"У вас може виникнути питання - чому лист надруковано на друкарській машинці? Я теж його собі задав. А потім зрозумів. Це щоб Білл Гейтс, випадково через Microsoft Word не чіпував його. Так що нас так просто не візьмеш. Загалом бажаю всім фізичного, і що головне, ментального здоров'я", - написав керівник компанії.

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Нагадаємо, що з 21 жовтня, набирають чинності нові правила проїзду в транспорті міжміського сполучення. Тепер окрім квитка пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Контролювати наявність документів мають водії в автобусах та провідники в поїздах.

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