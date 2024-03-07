США відреагували на ракетний удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського

Напад Росії на Одеський порт стався в той час, коли там перебував Зеленський і Міцотакіс.

Ракетний удар по Одесі під час зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса показує, наскільки сильно Україні потрібні засоби повітряного захисту.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

"Це нагадування про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, до яких ми їх закликали, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією", - наголосив Міллер.

З його слів, вкрай необхідно, аби американський Конгрес вжив заходів "аби підтримати Україну та її боротьбу з російською агресією". При цьому речник Держдепу додав, що Штати перебувають у постійному контакті з Україною та Грецією.

Нагадаємо, напередодні РФ завдала ракетного удару по Одесі. Того дня у місті відбувалася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Зеленський повідомив, що разом з очільником грецького уряду бачили на власні очі ракетну атаку окупантів по місту. Тим часом Міцотакіс розповів, що вони з президентом не встигли перейти до укриття та були на той момент просто в одному з портів.

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