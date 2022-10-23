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Стало відомо, які громади противник обстріляв на півдні України

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Стало відомо, які громади противник обстріляв на півдні України

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 22.10.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Після масованих атак по об’єктах критичної інфраструктури майже всієї України, ворог знов обстріляв Нікопольський район.

Реактивними системами залпового вогню ударив по Червоногригорівській громаді. Поранено троє цивільних осіб. Пошкоджено кілька приватних будинків та господарчих споруд.

Обстріли України: скільки ракет залишилося у Росії

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що кількість ракет у Росії впала до критичного рівня - 30%. Тому, як пояснює головний розвідкни, Росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються.

У Міноборони також заявили. що у Росії залишилось 609 високоточних ракет з 1844. Військові вважають, що таких потужних ракет, як "Кинждал", в окупантів в кращому разі залишилось не більша частина від тієї кількості, яка була станом на початок вторгнення. Тобто цілком ймовірно, що таких ракет у росіян залишилось не більше 20.

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Дата публікації
Перегляди
355
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