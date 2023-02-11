Світла буде більше: Галущенко повідомив, що в Україні запрацювали два блоки на АЕС

Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенк 11 лютого в ефірі телемарафону на "Суспільному".

"Вони (енергоблоки — ред.) дуже суттєво зменшать дефіцит в самій енергосистемі з точки зору генерації. Це є дуже важливим рішенням, важливою подією сьогодні. Я впевнений, що скорочення дефіциту відчують, перш за все, наші громадяни", — наголосив урядовець.

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За словами Галущенка, дефіцит генерації, поряд із проблемами у передачі електроенергії, є основними двома причинами з точки зору обмеження подачі електрики для споживання.

"Дійсно, вчора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні, за рахунок запуску відповідних блоків, ми суттєво зменшуємо дефіцит у системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень", — пояснив Галущенко.

Міністр зазначив, що 10 лютого минуло рівно чотири місяці від початку щоденних атак по енергосистемі України.

"Пішов уже п'ятий місяць. Вчорашня атака була однією з наймасованіших. Сумарно понад 100 ракет, якщо рахувати С-300, які вони теж використовували, плюс дві масовані атаки дронами у ніч з четверга на пʼятницю. Були влучання в обʼєкти гідро- і теплової генерації", — розповів він.

Окрім того, зафіксовані влучання і в обʼєкти передачі електроенергії.

"Це варварство, яке відбувається у постійному режимі від рашистів. І, безумовно, воно впливає на можливість генерувати та передавати електроенергію. Але наша відповідь на це варварство — сьогоднішня подія. Ми збільшуємо обсяги генерації в системі", — наголосив Герман Галущенко.

За словами посадовця, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії.

"Є декілька треків. Перше – це ремонти того, що пошкоджено. Далі дивимось на можливість використовувати те устаткування, яке було законсервоване. Наступне, безумовно — децентралізація енергосистеми. Це ціла низка різнопланових рішень, які вже активно реалізуються", — пояснив він.

Зокрема, Міненерго планує диверсифікувати можливість виробляти електроенергію на газотурбінному устаткуванні.

"Цей процес вже відбувається. Важлива річ — імпорт електроенергії, можливість його збільшити до максимальних обсягів", — зауважив Галущенко.

Міністр зазначив, що сподівається на технічне збільшення імпорту електроенергії з ЄС до України до 2 гігават.

Нагадаємо, Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блочних ТЕЦ.

Олександр Харченко: імпорт електроенергії, графіки відключень, платіжки

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