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Синоптики попереджають про дощі та грози: де зіпсується погода 1 червня
Зокрема, перший день літа у столиці буде теплим і без опадів.
У неділю, 1 червня, на більшості території України буде комфортна температура. Втім, місцями будуть дощі та грози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У південно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях будуть невеликі короткочасні дощі, а подекуди - ще й грози. На решті території без опадів.
Вночі в Україні температура повітря становитиме +11-16°. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до +22-27°. Прохолодніше у перший день літа буде в Карпатах - вночі +5-10°, а вдень температура підніметься до +15-20°.
Погода в Києві
У Києві в неділю буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів у столиці покажуть +14-16°, а вдень повітря прогріється до +23-25°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у червні 2025. Так, середня місячна температура передбачається в межах +19 +23 градусів.
Як розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, літо розпочнеться нестійкою погодою, з дощами і коливанням температури. У перший тиждень червня не потеплішає вище +24-25 градусів. Ближче до середини місяця опади припиняться, а температура підвищиться.