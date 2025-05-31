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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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312
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Синоптики попереджають про дощі та грози: де зіпсується погода 1 червня

Зокрема, перший день літа у столиці буде теплим і без опадів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дощ.

Дощ. / © pixabay.com

У неділю, 1 червня, на більшості території України буде комфортна температура. Втім, місцями будуть дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У південно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях будуть невеликі короткочасні дощі, а подекуди - ще й грози. На решті території без опадів.

Вночі в Україні температура повітря становитиме +11-16°. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до +22-27°. Прохолодніше у перший день літа буде в Карпатах - вночі +5-10°, а вдень температура підніметься до +15-20°.

Прогноз погоди на 1 червня. / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 1 червня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві в неділю буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів у столиці покажуть +14-16°, а вдень повітря прогріється до +23-25°.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у червні 2025. Так, середня місячна температура передбачається в межах +19 +23 градусів.

Як розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, літо розпочнеться нестійкою погодою, з дощами і коливанням температури. У перший тиждень червня не потеплішає вище +24-25 градусів. Ближче до середини місяця опади припиняться, а температура підвищиться.

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Дата публікації
Кількість переглядів
312
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