Трамп різко змінив тон щодо України: що сталося за лаштунками зустрічі із Зеленським

Трамп змінив позицію щодо України / © Володимир Зеленський

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На полях саміту НАТО в Туреччині відбулося суттєве потепління у відносинах між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла на тлі перехоплення Україною ініціативи у війні з РФ. Як прихильність Трампа до Зеленського може вплинути на війну?

Про це пише The Hill.

Путін у скруті: чи обрав Трамп бік України, яка має успіхи

Під час переговорів Трамп оголосив про намір США закуповувати українські дрони. Крім того, Вашингтон надав «зелене світло» на спільне виробництво в Україні ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. У майбутньому це може кардинально змінити захист українського неба.

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Такі події стали помітним поворотом у непростих відносинах двох лідерів. Раніше Трамп неодноразово критикував обсяги американської допомоги Україні, закликав Київ до територіальних поступок та дозволяв собі публічно принижувати президента України в Овальному кабінеті.

Однак учора під час спілкування з журналістами він відзначив позитивні зміни у взаєминах, що стали полегшенням після сварки в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

«У нас справді склалися гарні стосунки. Важко повірити, чи не так? Від Овального кабінету і дотепер, я думаю, у нас склалися дуже гарні стосунки», — заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання щодо прямих постачань ракет Patriot, Трамп зазначив, що США самі відчувають їх нестачу через операцію в Ірані, тому оптимальним рішенням є передання технологій.

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«Ми надамо вам ліцензію на виробництво Patriot. Це ж круто, правда? Таким чином, ви не зможете скаржитися, що ми даємо їх недостатньо», — сказав Трамп Зеленському 8 липня.

Наразі компанія Lockheed Martin, яка виготовляє перехоплювачі до Patriot, має величезний портфель міжнародних замовлень, а пріоритетність постачань визначає Пентагон. Київ протягом кількох років домагався ліцензії на це виробництво, тож тепер, можливо, чекати на ракети доведеться значно менше.

Трамп також опосередковано підтримав стратегію України щодо перенесення бойових дій на територію Росії. Він заявив, що це ескалація, яка може призвести до кінця війни. Експерти та дипломати позитивно оцінили результати саміту. Старший науковий співробітник Hudson Institute Люк Коффі зазначив, що очікування щодо другорядності українського питання не справдилися.

Стан справ прокоментувала й посол України в США Ольга Стефанішина. У заяві для видання The Hill вона закликала перетворити позитивні імпульси на реальні рішення та підкреслила спроможності українського ОПК, що зростають:

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«Україна довела, що може розробляти та виготовляти навіть найскладніші оборонні технології. Це партнерство — це більше, ніж просто допомога Україні в обороні, це про зміцнення майбутньої безпеки всієї трансатлантичної спільноти».

Заяви Трампа знайшли підтримку і серед американських законодавців. Сенаторка-демократка Джин Шахін закликала президента остаточно фіналізувати угоду про закупівлю українських дронів.

«Путін перебуває у найслабшій позиції за останні роки, і реальний тривалий тиск може нарешті покласти край цій війні», — висловилися американські законотворці.

Трамп заявив, що тиск на Путіна продовжується:

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«Ми чинимо великий тиск на президента Путіна. Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається. Не думаю, що він у захваті від подій. На президента Путіна здійснюється великий тиск, щоб він це зробив».

Що відбувалося за зачиненими дверима саміту НАТО

Нагадаємо, зустріч країн-членів НАТО в Анкарі пройшла напружено: хоча Дональд Трамп публічно критикував союзників, на закритому засіданні він діяв менш войовничо.

За даними джерел, президент США похвалив низку країн за високі оборонні витрати, утримався від погроз щодо Гренландії та підтвердив продовження продажу зброї. У відповідь лідери Німеччини та Франції наголосили на зростанні європейських оборонних бюджетів, закликавши до подальшої підтримки Києва та мирної угоди з боку РФ.

Підсумкова декларація визначила Росію довгостроковою загрозою для альянсу, а Україну — фактором трансатлантичної безпеки, зафіксувавши обіцянку надати Києву по 70 мільярдів євро допомоги цього та наступного року.

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Крім того, союзники домовилися зміцнювати оборонну промисловість, укласти військові контракти на 50 мільярдів доларів, усунути торговельні бар’єри та нарощувати інвестиції у високоточні удари, ППО, РЕБ і безпілотні системи.

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