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Тривожна ніч в Україні з роботою ППО: що відомо

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
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Тривожна ніч в Україні з роботою ППО: що відомо

Фото: ТСН.ua

Наразі майже по всій Україні пролунали повітряні тривоги.

Фактично майже опісля після опівночі 22 березня 2023 року на Київщині та в низці українських областей була оголошена повітряна тривога через польоти безпілотників. 

Нічна атака безпілотниками. Що відомо?

Станом на зараз Інформації про влучання, постраждалих чи руйнування наразі немає. 

Також не повідомляється про кількість збитих безпілотників чи інші подробиці важкої ночі. Така інформація з'явилася лише у соціальних джерелах без посилання на офіційних осіб

Повітряна тривога тривала кілька годин, а потім почалися відбої в українських областях

До того ж гучна ніч відбулася у тимчасово окупованому Донецьку. Там спалахнула пожежа. 

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Дата публікації
Перегляди
22к
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