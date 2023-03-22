Тривожна ніч в Україні з роботою ППО: що відомо

Наразі майже по всій Україні пролунали повітряні тривоги.
Фактично майже опісля після опівночі 22 березня 2023 року на Київщині та в низці українських областей була оголошена повітряна тривога через польоти безпілотників.
Нічна атака безпілотниками. Що відомо?
- Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області.
- На Житомирщині спрацювала ППО — голова ОВА.
- У Хмельницькому було чути звуки вибухів. Прильотів не зафіксовано. Працювало ППО — ОВА
Станом на зараз Інформації про влучання, постраждалих чи руйнування наразі немає.
Також не повідомляється про кількість збитих безпілотників чи інші подробиці важкої ночі. Така інформація з'явилася лише у соціальних джерелах без посилання на офіційних осіб.
Повітряна тривога тривала кілька годин, а потім почалися відбої в українських областях.
До того ж гучна ніч відбулася у тимчасово окупованому Донецьку. Там спалахнула пожежа.
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