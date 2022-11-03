У 10 областях України сьогодні не буде світла - Укренерго

Відключення будуть аварійні та стабілізаційні.

У четвер, 3 листопада, в десяти областях України не буде світла. Відключення світла будуть аварійні та стабілізаційні в залежності від регіону.

Про це повідомили в "Укренерго".

Так, у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень. Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

У місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних стабілізаційних відключень.

Терміни відключень саме вашої вулиці або району можна дізнатися у місцевого оператора розподільчих мереж - обленерго.

Посилання на сайти обленерго є тут https://bit.ly/3gKWCdu і тут https://mev.gov.ua/storinka/kontakty-postachalnykiv.

Нагадаємо, в компанії "Укренерго" пояснили, чому українцям світло відключають "несправедливо" - одним часто, а іншим зовсім ні.

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