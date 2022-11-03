В 10 областях Украины сегодня не будет света — Укрэнерго

Отключения будут аварийными и стабилизационными.
В четверг, 3 ноября, в десяти областях Украины не будет света. Отключения света будут аварийные и стабилизационные в зависимости от региона.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений. Ограничение электроснабжения применяется ко всем категориям потребителей.
В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых стабилизационных отключений.
Сроки отключений именно вашей улицы или района можно узнать у местного оператора распределительных сетей – облэнерго.
Ссылки на сайты облэнерго есть здесь https://bit.ly/3gKWCdu и здесь https://mev.gov.ua/storinka/kontakty-postachalnykiv.
Напомним, в компании "Укрэнерго" объяснили, почему украинцам свет отключают "несправедливо" – одним часто, а другим совсем нет.
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