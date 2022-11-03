Украинские производители яиц обязались стабилизировать цены — Минагрополитики

Минагрополитики подписало меморандум с Союзом птицеводов Украины. Правительство поддержит производителей яиц, чтобы они увеличили количество кур и нарастили производство.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"Документ направлен на то, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца и не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети. Производители яиц в рамках меморандума обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объемов производства яиц", — говорится в сообщении.

В то же время, Министерство должно способствовать тому, чтобы производители были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также могли привлечь доступные кредиты для своей деятельности. Кроме того, ведомство будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки.

Сколько будут стоить яйца?

Эксперты прогнозируют, что яйца могут подняться в цене до конца этого года еще на 15-20%.

Поэтому средняя стоимость десятка куриных яиц к концу года будет стоить около 60 гривен. В то же время стоимость десятка самой высокой категории куриных яиц может вплотную приблизиться к отметке 100 гривен.

Ранее директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предупредил, что стоимость куриных яиц через несколько месяцев существенно вырастет. Также следует ожидать повышения цен борщового набора и молочных продуктов.

В Украине в ближайшее время ожидается удорожание продуктов питания еще на 10-15%. На рост цен вливают война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс гривны по отношению к доллару.

Напомним, летом 2022 года годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%. В то же время больше всего подорожали сырые продукты, крупы и мясо.

Удорожание борщевого набора: как изменились цены на продукты

Читайте также: