У багатьох областях оголошено повітряну тривогу: де небезпека

У понеділок, 18 березня, у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Українців просять не ігнорувати сигнали про небезпеку.

Про це повідомили у Командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку ПС попередили про загроза застосування балістичного озброєння з півночі та активність ворожої тактичної авіації вздовж північного кордону.

Крім того, повідомлялося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження: "Повітряна тривога в Херсонській, Кіровоградській та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря".

Також, за повідомленням ПС ЗСУ, окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину, а також запустили ракету в напрямку Ніжина Чернігівської області.

МАПА

Актуальна мапа тривог станом на 15:35 понеділка, 18 березня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не відмовилися від масованих ракетних ударів по Україні. Пауза ж, ймовірно, пов’язана з "виборами" президента в РФ.

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