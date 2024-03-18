Прогноз погоди на 19 березня: де в Україні буде дощ і мокрий сніг

Вівторок, 18 березня, буде в Україні з опадами - з дощем і мокрим снігом. Вночі у регіонах буде мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході України буде сніг, а вдень - з дощем. На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме 0-5° морозу, а вдень - 1-6° тепла.

На решті території України будуть дощі, але вночі - з мокрим снігом. Вночі та вранці в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях буде туман. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +3° до -2° морозу. Вдень температура підніметься до 4-9° тепла. На південному сході країни повітря прогріється до +13°.

В Карпатах вночі опадів не буде, але вдень прогнозують мокрий сніг. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4-9° морозу, а вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 19 березня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 19 березня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ, а вночі - з мокрим снігом. Швидкість південно-східного вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 4-9° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення погоди у Закарпатській області. Так, протягом 18 та 19 березня в регіоні будуть заморозки.

Читайте також: