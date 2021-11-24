У центрі Дніпра чоловік відкрив вогонь із пістолета: є потерпілі

Поліція розшукує чоловіка, котрий відкрив вогонь.
У центрі Дніпра вранці 24 листопада сталася стрілянина. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Про це повідомили у Дніпровському управлінні поліції.
Як з'ясувалося, інцидент стався близько 10:20 на вулиці Михайла Грушевського. Там між двома чоловіками, один із яких будівельник, сталася словесна суперечка.
Якоїсь миті один із них дістав пістолет і декілька разів вистрілив у бік 52-річного місцевого мешканця. Внаслідок чого громадянин отримав поранення – його госпіталізували до лікарні.
“За вказаним фактом слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (“Хуліганство”) КК України. Триває слідство, вживаються заходи щодо встановлення та розшуку злочинця”, — розповіли в Дніпровському управлінні поліції.
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