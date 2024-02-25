У Чернівцях на кладовищі виявили обгоріле тіло чоловіка

У Чернівцях на міському кладовищі жителі міста натрапили на обгоріле тіло чоловіка. На місце викликали поліцейських. Наразі вони встановлюють обставини смерті загиблого.

Про це повідомили у поліції регіону.

На страшну знахідку на місцевому кладовищі натрапили випадкові перехожі. Люди одразу зателефонували до поліції і повідомили, що біля однієї з могил лежить обгоріле тіло чоловіка.

"Оглянувши територію, поліцейські виявили частково обгоріле тіло невідомого. Також поблизу була ​​​​пляшка із спиртовмісною речовиною. Попередньо на тілі чоловіка не було ознак насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

Після слідчої процедури поліцейські забрали тіло чоловіка і доправили до судово-медичну експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Також правоохоронці встановили й особу загиблого – ним виявився місцевий чоловік віком 62 роки.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Миколаївській області батько зарубав сокирою рідного сина.

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