У Чугуєві мати заявила про зникнення доньки-підлітка через 8 днів

У Чугуєві мати заявила про зникнення доньки-підлітка через 8 днів

Правоохоронці оперативно розшукали зниклу дівчину.

У Чугуєві після сварки з матір'ю з дому пішла дівчина-підліток. Мати заявила про її зникнення лише через 8 днів.

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Про це повідомляє поліція Чугуївщини.

Учора, 16 вересня 2021 року до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки - матері 17-річної дівчини, про те, що її донька пішла з дому 8 днів тому. Раніше дівчина залишала дім максимум на 1 добу.

"Оперуповноважені Чугуївського РУП розшукали дівчину, яка весь цей час перебувала у знайомих. На питання, чому пішла з дому, відповіла, що через конфлікт вдома", - повідомили у поліції.

З дівчиною та її матір'ю провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, що зниклу безвісти 14-річну мешканку Львівщини Катерину Шурдуб розшукали поліцейські у Києві. Дівчинка ціла та неушкоджена, зараз з нею працюють співробітники ювенальної превенції та психолог.

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