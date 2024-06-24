У DeepState відповіли, чи окупована Новоолександрівка

Ворог не зумів закріпитися на крайньому городі.
Новоолександрівка дійсно окупована, але не до кінця. Армії РФ вдалося витіснити ЗСУ з села через помилки в управлінні.
Про це повідомляє DeepState.
"На відео показані рухи ворожої піхоти в точках. Можна спостерігати, що кацапи рухаються то вперед, то на відтяжку. Ніяких дій на зачистку не проводиться, так як вони її провели вже днями раніше", – йдеться у повідомленні.
Раніше у ЗСУ спростували інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку.
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