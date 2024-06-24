У DeepState відповіли, чи окупована Новоолександрівка

Новоолександрівка дійсно окупована, але не до кінця. Армії РФ вдалося витіснити ЗСУ з села через помилки в управлінні.

Про це повідомляє DeepState.

"На відео показані рухи ворожої піхоти в точках. Можна спостерігати, що кацапи рухаються то вперед, то на відтяжку. Ніяких дій на зачистку не проводиться, так як вони її провели вже днями раніше", – йдеться у повідомленні.

Окупанти взяли Навоолександрівку, але не до кінця

Раніше у ЗСУ спростували інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку.

Читайте також: