У "Дії" з’являться 5 нових послуг: деталі про кожну з них

У застосунку стануть доступними послуги з відшкодування вкладів, розмитнення авто, перереєстрації в разі купівлі-продажу транспорту, зміни місця проживання та документи про освіту.

В Мінцифри анонсували появу незабаром у "Дії" п’яти нових сервісів, зокрема йдеться про зміну місця проживання та документи про освіту.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на отриманий від Мінцифри коментар.

Відшкодування вкладів у "Дії"

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Невдовзі через "Дію" вкладники збанкрутілих банків зможуть подати заяву про відшкодування грошей. Мінцифри працює над цією послугою разом із Фондом гарантування вкладів.

Нагадаємо, що в Україні банківські вклади фізосіб та ФОПів перебувають під захистом Фонду гарантування вкладів. Якщо якийсь із банків збанкрутував, вкладники отримують відшкодування в повному розмірі вкладу та нараховані відсотки. Так, на сьогодні Фонд гарантування має повернути вкладникам 3,2 млрд грн.

Розмитнення авто

Триває робота над послугою розмитнення авто в "Дії". У Мінцифри зауважили, що така онлайн-функція робить неможливими корупційні схеми та хабарі на митниці. Зараз Мінцифри доопрацьовує відповідний законопроєкт, який потім має ухвалити Верховна Рада.

Зміна місця проживання

Запуск сервісу зі зміни місця проживання в "Дії" був відтермінований через повномасштабну війну. Однак невдовзі розпочнеться бета-тестування послуги. Сервіс працюватиме без людського фактору. Коли користувач змінюватиме місце проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Перереєстрація авто в разі купівлі-продажу

Невдовзі придбати чи продати авто можна буде в кілька кліків у "Дії" за допомогою QR-коду. Продавець і покупець зможуть сформувати договір у застосунку та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром.

Очікується, що нова послуга суттєво заощаджуватиме час та усуне необхідність відвідувати сервісні центри МВС.

Документи про освіту

Триває робота над тим, аби в "Дії" стали доступними документи про освіту – атестати та дипломи. Документами можна буде скористатися в разі вступу до закладів вищої освіти чи працевлаштування.

Які послуги доступні в "Дії" та скільки їх

Донедавна в "Дії" були доступні 25 електронних сервісів. Зокрема, через застосунок або ж портал можна відкрити ФОП, сплатити податки, задонатити на армію, згенерувати судове рішення, отримати довідки та витяги чи навіть подивитися телебачення. І це не повний перелік.

Напередодні з’явилася ще одна послуга – в "Дії" тепер можна закрити ФОП.

Мстислав Банік про нові послуги у застосунку Дія

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