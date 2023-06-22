В "Дие" появятся 5 новых услуг: детали о каждой из них

В приложении станут доступны услуги по возмещению вкладов, растаможке авто, перерегистрации при купле-продаже транспорта, изменению места жительства и документы об образовании.

В Минцифре анонсировала вскоре появление в "Дие" пяти новых сервисов, в частности, речь идет об изменении места жительства и документах об образовании.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на полученный от Минцифры комментарий.

Возмещение вкладов в "Дие"

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Вскоре через "Дие" вкладчики обанкротившихся банков смогут подать заявление о возмещении денег. Минцифры работает над этой услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов.

Напомним, что в Украине банковские вклады физлиц и ФЛП находятся под защитой Фонда гарантирования вкладов. Если какой-то банк обанкротился, вкладчики получают возмещение в полном размере вклада и начисленные проценты. Так, на сегодняшний день Фонд гарантирования должен вернуть вкладчикам 3,2 млрд грн.

Растаможка авто

Продолжается работа над услугой растаможки авто в "Дие". В Минцифры отметили, что такая онлайн-функция делает невозможными коррупционные схемы и взятки на таможне. Сейчас Минцифры дорабатывает соответствующий законопроект, который должна принять Верховная Рада.

Смена места жительства

Запуск сервиса по изменению места жительства в "Дие" был отсрочен из-за полномасштабной войны. Однако в скором времени начнется бета-тестирование услуги. Сервис будет работать без человеческого фактора. Когда пользователь будет менять место жительства, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Перерегистрация авто при купле-продаже

Вскоре приобрести или продать авто можно будет в несколько кликов в "Дие" с помощью QR-кода. Продавец и покупатель могут сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированных проверок Главным сервисным центром.

Ожидается, что новая услуга будет существенно экономить время и устранит необходимость посещать сервисные центры МВД.

Документы об образовании

Продолжается работа над тем, чтобы в "Дие" стали доступны документы об образовании – аттестаты и дипломы. Документами можно будет воспользоваться при поступлении в заведения высшего образования или при трудоустройстве.

Какие услуги и сколько их доступны в "Дие"

До недавнего времени в "Дие" были доступны 25 электронных сервисов. В частности, через приложение или портал можно открыть ФЛП, оплатить налоги, задонатить на армию, сгенерировать судебное решение, получить справки и выдержки или даже посмотреть телевидение. И это не полный список.

Накануне появилась еще одна услуга – в "Дие" теперь можно закрыть ФЛП.

Мстислав Баник о новых услугах в приложении Дия

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