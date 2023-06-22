СБУ разоблачила в Харькове мошеннический колл-центр: как работала схема

Украинские правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр в Харькове. Подозреваемые выманивали деньги у людей, которые искали "легкий заработок во время войны".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители заблокировали в Харькове мошеннический колл-центр, под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги граждан.

“Ежемесячно дельцы выдумывали у людей десятки тысяч долларов семейных сбережений. Для поиска потенциальных "инвесторов" злоумышленники создали в областном центре собственный колл-центр, который насчитывал 40 операторов. Они звонили по телефону гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на фондовом рынке. Для своих клиентов дельцы создавали электронные "персональные кабинеты", в которых демонстрировали постоянный "рост" акций и предлагали увеличить инвестиции", — рассказали в СБУ.

В то же время для того, чтобы убедить людей вкладывать деньги в "фондовые проекты", они применяли методы психологического воздействия и пытались манипулировать вкладчиками.

"К организации незаконной деятельности причастны трое жителей Харькова, которые решили "заработать" на преступной схеме. Во время обысков в жилых и офисных помещениях обнаружены банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности. На основании собранных Службой безопасности материалов трем фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы”, — отметили в СБУ.

Напомним, что в Харькове местная жительница ходит по городу и рисует флаги так называемой "ХНР".

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