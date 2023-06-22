СБУ викрила в Харкові шахрайський колцентр: як працювала схема

Українські правоохоронці викрили шахрайський колцентр у Харкові. Підозрювані виманювали гроші у людей, які шукали “легкого заробітку під час війни”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці заблокували в Харкові шахрайський колцентр, який під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнював гроші громадян.

“Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень. Для пошуку потенційних “інвесторів” зловмисники створили в обласному центрі власний колцентр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку. Для своїх клієнтів ділки створювали електронні “персональні кабінети”, в яких демонстрували постійне “зростання” акцій та пропонували збільшити інвестиції”, - розповіли в СБУ.

Водночас для того, щоб переконати людей вкладати гроші у “фондові проєкти”, вони застосовували методи психологічного впливу та намагалися маніпулювати “вкладниками”.

“До організації незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили”заробити” на злочинній схемі. Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи з доказами незаконної діяльності. На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (“шахрайство”). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що в Харкові місцева мешканка ходить містом і малює прапори так званої “ХНР”.

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