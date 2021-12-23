У Дніпрі автомобіль служби таксі протаранив легковик: є постраждалі

У Дніпрі автомобіль служби таксі протаранив легковик: є постраждалі

Внаслідок аварії постраждали дві жінки. Одну з них госпіталізували до міської лікарні №6.

У Дніпрі ввечері 22 грудня на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Воронезької зіткнулися автомобіль служби таксі та легковик. Внаслідок чого постраждали дві жінки.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, на дорозі не розминулися таксі Hyundai і легковик Daewoo Lanos. Попередньо, автомобіль служби таксі рухався вулицею Воронезькою. На перехресті зі Слобожанським проспектом він врізався в Daewoo, який їхав головною дорогою.

Внаслідок аварії постраждали дві жінки. Одну з них госпіталізували до міської лікарні №6. Друга жертва від допомоги медиків відмовилася.

На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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