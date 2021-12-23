В Днепре автомобиль службы такси протаранил легковушку: есть пострадавшие

В результате аварии пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали в городскую больницу №6.
В Днепре вечером 22 декабря на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской столкнулись автомобиль службы такси и легковушка. В результате чего пострадали две женщины.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, на дороге не разминулись такси Hyundai и легковушка Daewoo Lanos. Предварительно, автомобиль службы такси двигался по улице Воронежской. На перекрестке со Слобожанским проспектом он врезался в Daewoo, который ехал по главной дороге.
В результате аварии пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали в городскую больницу №6. Вторая потерпевшая от помощи медиков отказалась.
На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.
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