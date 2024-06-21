У Харкові пролунала нова серія вибухів

У місті та на околицях знову гучно.

У Харкові, 21 червня, пролунала нова хвиля вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

"Окупанти атакують, ймовірно, за межами міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Харківській області від 08:20 лунають сирени.

Перед цим у місті пролунали вибухи вранці, 21 червня.

Нагадаємо, вранці 21 червня російська армія атакувала Селидове Донецької області. Внаслідок удару загинуло щонайменше двоє місцевих мешканців, а трьох — травмовано.

Читайте також: