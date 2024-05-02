У Хмельницькій області жінка одним ударом вбила свого чоловіка

У селі Старий Кривин жінка під час сварки вбила свого чоловіка. Тепер їй загрожує 15 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

"Під час обіду між чоловіком та дружиною зав’язалась суперечка, під час якої підозрювана схопила зі столу ніж і вдарила свого 53-річного чоловіка в груди. Потерпілий помер на місці події", - зазначили правоохоронці.

Зрозумівши, що накоїла, жінка викликала швидку. Медики повідомили про подію до поліції. Правоохоронці затримали підозрювану. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік застрелив дружину через ревнощі.

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