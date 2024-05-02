В Хмельницкой области жена одним ударом убила своего мужа

В селе Старый Кривин жена во время ссоры убила своего супруга. Теперь ей грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"Во время обеда между мужем и женой завязался спор, во время которого подозреваемая схватила со стола нож и ударила своего 53-летнего мужа в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия", — отметили правоохранители.

Поняв, что натворила, женщина вызвала скорую. Медики сообщили о происшествии полиции. Правоохранители задержали подозреваемую. Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи Шепетовского райуправления полиции завершили досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и процессуального руководства прокуратуры направили обвинительный акт в суд. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Житомирской области мужчина застрелил жену из-за ревности.

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