У Хмельницькому чоловік пограбував 10-річного хлопчика

Інцидент стався 9 липня у мікрорайоні Ракове на вулиці Майборського. У дворі одного з житлових будинків гралася група дітей. До них підійшов незнайомець і попросив в одного з хлопців телефон, аби зателефонувати.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

Хлопець погодився набрати вказаний номер на гучномовцеві, не випускаючи смартфон з рук. Коли пішли гудки, то зловмисник вихопив мобільний з рук та побіг геть. Потім телефон здав у ломбард.

Після інциденту дитина побігла додому і все розповіла рідним. Ті викликали правоохоронців. Працівники поліції швидко розшукали зловмисника. У нього вилучили квитанцію з ломбарду про здавання мобільного телефона.

Чоловікові оголосили про підозру за статтею "грабіж, вчинений в умовах воєнного стану". За скоєне чоловікові може загрожувати до 10 років ув’язнення. На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту. Зазначається що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Як повідомлялося, у Хмельницькому вбили 16-річну дівчину, поліцейським вдалося швидко знайти підозрюваного молодика. Розтин показав, що її задушили. Крім того, на тілі загиблої експерти виявили сліди зґвалтування.

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