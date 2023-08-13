У Хмельницькому чоловік вимагав 4500 доларів за інтимні фото

Підозрюваний провину визнав.
У Хмельницькому чоловік вимагав від дівчини 2000-4500 доларів за її інтимні фото. Він обіцяв їй за це не опублікувати її відверті світлини.
Про це йдеться у вироку Хмельницькому міськрайонному суді.
За даними суду, чоловік три місяці вимагав від дівчини 2000-4500 доларів за те, що не публікуватиме її відвертих світлин у соціальних мережах.
Дівчина побоювалась, що чоловік опублікує її світлини у Мережі, а тому переказала йому майже 5000 тисяч грн.
Підозрюваний уклад угоду зі слідством, за якою визнав свою провину. Потерпіла була не проти цього.
Суд покарав чоловіка до 4 років позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим.
Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина скинула незнайомцеві свої інтимні фото і поплатилася.
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