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У Хмельницькому чоловік вимагав 4500 доларів за інтимні фото

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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У Хмельницькому чоловік вимагав 4500 доларів за інтимні фото

Мобільний телефон / Фото: Pexels

Підозрюваний провину визнав.

У Хмельницькому чоловік вимагав від дівчини 2000-4500 доларів за її інтимні фото. Він обіцяв їй за це не опублікувати її відверті світлини. 

Про це йдеться у вироку Хмельницькому міськрайонному суді. 

За даними суду, чоловік три місяці вимагав від дівчини 2000-4500 доларів за те, що не публікуватиме її відвертих світлин у соціальних мережах. 

Дівчина побоювалась, що чоловік опублікує її світлини у Мережі, а тому переказала йому майже 5000 тисяч грн. 

Підозрюваний уклад угоду зі слідством, за якою визнав свою провину. Потерпіла була не проти цього. 

Суд покарав чоловіка до 4 років позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим. 

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина скинула незнайомцеві свої інтимні фото і поплатилася

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Дата публікації
Перегляди
406
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