У Хмельницькому припинили курсувати тролейбуси: що сталося

У різних частинах міста відсутня напруга.
У вівторок, 24 січня, у Хмельницькому не буде курсувати міський електротранспорт. Виникли проблеми з електроенергією.
Про це повідомили у пресслужбі ХКП "Електротранс".
"Через відсутність напруги в різних мікрайонах міста рух тролейбусів неможливий, на жаль. Просимо розуміння", - йдеться у повідомленні.
До слова, 24 січня, на Хмельниччині висока ймовірність одночасного відключення відразу трьох черг. Зокрема, через чергове зменшення дозволеної величини навантаження на область.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетикам вдалося додати генерацію в енергосистему і збільшити можливості передавання електроенергії.
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