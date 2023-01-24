У Хмельницькому припинили курсувати тролейбуси: що сталося

У вівторок, 24 січня, у Хмельницькому не буде курсувати міський електротранспорт. Виникли проблеми з електроенергією.

Про це повідомили у пресслужбі ХКП "Електротранс".

"Через відсутність напруги в різних мікрайонах міста рух тролейбусів неможливий, на жаль. Просимо розуміння", - йдеться у повідомленні.

До слова, 24 січня, на Хмельниччині висока ймовірність одночасного відключення відразу трьох черг. Зокрема, через чергове зменшення дозволеної величини навантаження на область.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетикам вдалося додати генерацію в енергосистему і збільшити можливості передавання електроенергії.

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