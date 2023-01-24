В Хмельницком перестали курсировать троллейбусы: что произошло

В разных частях города отсутствует напряжение.
Во вторник, 24 января, в Хмельницком не будет курсировать городской электротранспорт. Возникли проблемы с электроэнергией.
Об этом сообщили в пресс-службе ХКП "Электротранс".
"Из-за отсутствия напряжения в разных микроонах города движение троллейбусов невозможно, к сожалению. Просим понимания", — говорится в сообщении.
К слову, 24 января, в Хмельницкой области высока вероятность одновременного отключения сразу трех очередей. В частности, из-за очередного уменьшения разрешенной величины нагрузки на область.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетикам удалось добавить генерацию в энергосистему и увеличить возможности передачи электроэнергии.
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