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В Хмельницком перестали курсировать троллейбусы: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницком перестали курсировать троллейбусы: что произошло

Фото: УНИАН

В разных частях города отсутствует напряжение.

Во вторник, 24 января, в Хмельницком не будет курсировать городской электротранспорт. Возникли проблемы с электроэнергией.

Об этом сообщили в пресс-службе ХКП "Электротранс".

"Из-за отсутствия напряжения в разных микроонах города движение троллейбусов невозможно, к сожалению. Просим понимания", — говорится в сообщении.

К слову, 24 января, в Хмельницкой области высока вероятность одновременного отключения сразу трех очередей. В частности, из-за очередного уменьшения разрешенной величины нагрузки на область.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетикам удалось добавить генерацию в энергосистему и увеличить возможности передачи электроэнергии.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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