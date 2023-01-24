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За пів години бою українські військові знищили три російські вертольоти

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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За пів години бою українські військові знищили три російські вертольоти

Фото: Associated Press

Ліквідовано бойові гелікоптери Ка-52.

У ніч проти 24 січня на східному напрямку українські захисники знищили три російські вертольоти Ка-52.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

У командуванні наголошують, що зенітні ракетні війська знищили ворожі вертольоти за півгодини протиповітряного бою.

"За пів години протиповітряного бою - від 00.00 до 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 січня, українські захисники ліквідували також два ворожі літаки та два танки. Крім того, знищено ще 690 окупантів армії РФ. Загалом за 11 місяців війни втрати РФ перевалили за 122 тисячі.

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Дата публікації
Перегляди
5255
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