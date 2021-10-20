У Карпатах на популярній серед туристів горі знайшли міни та гранати

У Карпатах на популярній серед туристів горі знайшли міни та гранати

Рятувальники обстежили 6 гектарів території.

У Карпатах на популярній серед туристів горі Маковиця знайшли сім мінометних мін та двадцять одну гранату.

Про це повідомили у ДСНС в Івано-Франківській області.

Рятувальники обстежили гору Маковиця, що поблизу міста Яремче Івано-Франківської області, оскільки під час двох світових воєн там проходили активні бойові дій.

"На горі Маковиця під час проведення технічного обстеження району ведення бойових дій згідно Плану виконання завдань та заходів з протимінної діяльності на території Івано-Франківської області виявлено та знищено сім мінометних мін та двадцять одну ручну гранату", - йдеться у повідомленні.

Загалом було обстежено 6 гектарів території.

Також вибухівку часів Другої світової війни знайшли в селищі Єзупіль Івано-Франківського району та біля річки Прут в селищі Ланчин Надвірнянського району.

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