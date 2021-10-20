Американські хірурги вперше пересадили людині нирку від ГМО-свині

Для дослідження вчені тримали тіло померлої жінки на апараті штучної вентиляції легенів.

У Нью-Йорку хірурги Медичного центру Лангон вперше провели людині трансплантацію нирки від генно-модифікованої (ГМО) свині.

Про це пише Guardian.

Пацієнтом стала жінка з мертвим мозком та з ознаками порушення функції нирок. Згоду на експеримент дали рідні. Для дослідження вчені тримали тіло померлої жінки на апараті штучної вентиляції легенів.

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Американські хірурги використали свиню, гени якої були змінені так, що її тканини більше не містили молекул, які викликають майже миттєве відторгнення органів. Вони прикріпили нирку свині до пари великих кровоносних судин поза тілом померлого реципієнта і спостерігали за нею протягом двох днів. Нирка почала фільтрувати відходи та виробляти сечу, вона не викликала відторгнення.

"Це важливий крок вперед у реалізації обіцянки ксенотрансплантації, яка щороку рятуватиме тисячі життів у недалекому майбутньому", - сказав виконавчий директор United Therapeutics Мартин Ротблат.

Експерти кажуть, що випробування на нелюдських приматах та експеримент з людським тілом відкривають шлях до перших експериментальних трансплантацій нирок для живих людей.

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