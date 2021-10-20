У Миколаєві батько побив доньку так, що вона потрапила в операційну

У Миколаєві батько побив доньку так, що вона потрапила в операційну

Дівчина перебуває у лікарні, а батька затримала поліція.

У Миколаєві батько побив доньку так, що вона потрапила у руки хірургів. Чоловіка затримала поліція.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Миколаївської області.

У Миколаєві, учора, 19 жовтня, до поліції надійшло повідомлення, що до лікарні привезли 17-річну дівчину із травмою живота.

"Під час з’ясування обставин поліцейські встановили, що між батьком та донькою сталась сварка, під час якої чоловік вдарив потерпілу рукою в живіт. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень дочці поліцейські затримали 38-річного миколаївця", - повідомляють у поліції.



Наразі 17-річну постраждалу прооперували і вона перебуває у медзакладі.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

За узгодженням із окружною прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення зловмисникові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік вчиняв домашнє насильство стосовно своїх малолітніх дітей. Він вигнав дружину з квартири, а сам заходився "виховувати" дітей віком від 1 до 10 років.

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