У керівника ТЦК на Вінниччині конфіскували квартиру

У четвер, 29 серпня, квартиру у новобудові в передмісті Вінниці, яка належить керівнику одного з місцевих ТЦК, за рішенням суду конфіскували в дохід держави.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розглянувши позов прокурора САП, колегія суддів ВАКС визнала квартиру посадовця необґрунтованим активом.

“На підставі матеріалів ДБР та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що близький родич керівника ОМТЦК за його дорученням набув актив у виді новозбудованої квартири у передмісті м. Вінниця вартістю понад 1,9 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави цього активу. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації 541 посадовця керівного складу ТЦК, у восьми з них виявили ознаки порушень. Матеріали щодо цих людей передали до правоохоронців.

Читайте також: