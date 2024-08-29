У руководителя ТЦК в Винницкой области конфисковали квартиру

Стоимость конфискованного имущества составляет около 2 миллионов гривен.

В четверг, 29 августа, квартиру в новостройке в пригороде Винницы, принадлежащую руководителю одного из местных ТЦК, по решению суда конфисковали в доход государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Рассмотрев иск прокурора САП, коллегия судей ВАКС признала квартиру чиновника необоснованным активом.

"На основании материалов ДБР и доказательств, самостоятельно полученных прокурором САП, установлено, что близкий родственник руководителя ОМТЦК по его поручению приобрел актив в виде новой квартиры в пригороде г. Винница стоимостью более 1,9 млн грн", — говорится в сообщении.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства этого актива. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларации 541 чиновника руководящего состава ТЦК, у восьми из них выявили признаки нарушений. Материалы по этим людям передали в милицию.

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